Rui Borges anteviu, na tarde deste sábado, a visita a Tondela no domingo (18h), a contar para a nona jornada do campeonato. O treinador do campeão em título – e “vice” na tabela – aproveitou para sublinhar o potencial do jovem médio João Simões.

Tondela no radar

«O Tondela joga em casa, a estrear um novo relvado e vão estar motivados por defrontar os campeões. Gostam de ter bola, pela ideia do treinador [Ivo Vieira], que admiro. É a quarta equipa que mais cria oportunidades, a segunda que mais falha – atrás do Sporting. O Tondela vai estar motivado, os dados de serem o pior ataque e defesa podem ser enganadores. A nossa Champions é o campeonato, temos de entrar com a atitude que se viu contra o Marselha.»

Simões no baralho

«João Simões? Está preparado como qualquer outro jogador, tem respondido de forma fantástica. Teve uma pré-época difícil, pela adaptação, pelo que esperávamos. Foi crescendo, vai tendo oportunidades, está convocado e amanhã vamos ver se vai a jogo. Vai ser um líder no Sporting. Está a crescer e a amadurecer, sabe o que deve melhorar.»