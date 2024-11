Viktor Gyökeres está nas bocas do mundo depois de ter marcado mais quatro golos na goleada que a Suécia aplicou ao Azerbaijão de Fernando Santos (6-0). Numa altura em que se fala, com cada vez mais insistência, na possibilidade do goleador sair já no mercado de inverno, João Teixeira, braço direito de João Pereira, diz que a nova equipa técnica está empenhada em aproveitar o talento do jogador sueco enquanto ele cá estiver.

O avançado do Sporting já marcou 58 golos em 54 jogos esta temporada e é, nesta altura, o melhor marcador da Liga das Nações, da Liga das Nações e da Liga portuguesa.

O avançado sueco ainda não treinou, depois dos compromissos na seleção, mas deverá já participar no treino que está reservado para a tarde desta quinta-feira. «Estamos preparados para o receber, para treinar pela primeira vez, estamos muito contentes por tê-lo cá. Ele também está muito contente pela época que está a fazer, por representar o Sporting e a seleção. Está muito contente por estar cá e o que nós queremos é contar com ele o máximo de tempo possível», comentou João Teixeira em conferência de imprensa.