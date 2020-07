Lançado aos 88 minutos da partida frente ao Gil Vicente, Joelson Fernandes tornou-se no terceiro mais novo de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting.



Com 17 anos, quatro meses e três dias, o extremo superou assim Figo, Paulo Futre e Ronaldo e entrou diretamente para o top-3 dos mais jovens de sempre a jogarem pelos leões, atrás de Santamaria (16 anos, 11 meses e 12 dias) e Caneira (17 meses e um dia).



Além de Joelson, Tiago Tomás também realizou os primeiros minutos na equipa sénior dos leões.