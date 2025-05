Rui Borges esteve esta sexta-feira na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com o Benfica, com uma mensagem bem clara para transmitir: só se preocupa com as coisas que pode controlar.

Questionado, por exemplo, se tem receio que uma derrota possa determinar a saída do Sporting, o treinador garantiu que isso nem lhe passou pela cabeça nesta fase.

«Estou concentrado no que posso controlar amanhã. Não estou preocupado com o meu contrato. Vocês sabem quando termina o meu contrato [2026], isso nem é tema nesta altura. O meu único foco está no que podemos fazer, no que devemos fazer e em preparar bem este jogo», referiu.

«Temos de estar felizes por estarmos no sítio onde este clube deve estar, que é a disputar os títulos. Em relação ao resultado, pensámos apenas no que podemos controlar, no que podemos fazer para vencer o adversário. Foi uma semana normal, em que preparámos o jogo como sempre e nos concentrámos no que nós temos de fazer.»

Questionado sobre se sentiu alguma intranquilidade dos jogadores durante a semana, sobretudo porque a equipa parece ter estado nervosa frente ao Gil Vicente, Rui Borges respondeu muito diretamente.

«É natural nesta fase final sentirmos alguma intranquilidade em determinados momentos, quando as coisas não correm como queríamos. Mas a semana foi normal. O grupo está exatamente como nas outras semanas. Podemos ser campeões se vencermos, estamos focados no que podemos fazer com e sem bola, olhámos para um grande adversário, o que ele também podem fazer e em preparar da melhor forma este jogo», referiu.

«A minha semana também foi normal, tranquila. A minha família se calhar está um pouco mais ansiosa, mas eu estou tranquilo. Estes são os jogos que menos me colocam stressado ou nervoso, apesar de poder ditar o campeão nacional. Sou um otimista de nascença e estou muito confiante. Sei que não vai correr tudo sempre bem. mas confio muito.»