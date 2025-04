O jornal Sport dedica nesta segunda-feira um artigo a Rui Borges, no qual o percurso do treinador dos leões é elogiado.

«Com todas as aspas do Mundo, Borges conseguiu fazer esquecer Ruben Amorim, algo que em Lisboa não parecia possível a curto prazo. No entanto, o seu caráter de líder, a sua personalidade para tratar todos os jogadores e a sua força como gestor de grupo tornaram possível que o Sporting, agora mesmo, leve já 15 jogos [10 vitórias e cinco empates] sem perder nas competições domésticas», lê-se.

No mesmo artigo é referido que nem Amorim, nem Marco Silva, ou Jorge Jesus ou Leonardo Jardim conseguiram uma sequência de 15 jogos sem perder no arranque pelos leões. É ainda referido outro dado, mas este por lapso: «Rui Borges já somou 35 pontos desde que chegou ao banco do Sporting, enquanto um ídolo como Amorim somou apenas 33 no mesmo número de jogos.» Não é claro se o autor do artigo se refere aos pontos somados pelo agora treinador do Man United pelo Sporting no arranque da época ou se aos pontos arrecadados nos primeiros 15 jogos de leão ao peito na Liga: 11 em 2019/20 e os primeiros quatro de 2020/21.

Mas nesta temporada fez 33 pontos em 11 jogos na Liga em 2024/25, somando vitórias em todos os jogos. Rui Borges, que somou mais dois pontos, precisou de 15 jogos para superar o registo do ex-técnico dos leões. É, no entanto, verdade que o técnico de Mirandela fez melhor do que o antecessor nos primeiros 15 jogos da Liga pelos leões: Amorim ficou-se pelos 31 pontos, menos quatro do que Borges.

O artigo elogia ainda o percurso difícil, meritório e sempre a subir de Rui Borges, com referências a Académico Viseu, Académica de Coimbra, Mafra, Moreirense e V. Guimarães, este último referido como «o clube que o catapultou». Além das dificuldades nestes primeiros meses do Sporting, nos quais chegou a ter dez jogadores em simultâneo no departamento médico do clube.

«Rui Borges, o herói do êxito do Sporting de Gyökeres e Trincão», lê-se no título sobre o treinador que perdeu uma final da Taça da Liga diante do Benfica poucas semanas após chegar ao clube de Alvalade, mas está na luta pela vitória na Taça de Portugal e pela conquista do primeiro bicampeonato da história dos leões em 70 anos.