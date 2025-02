À margem da antevisão ao duelo na Vila das Aves, na 23.ª jornada da Liga, Rui Borges voltou a comentar o “calvário” de lesões no Sporting. O timoneiro dos leões sublinhou a confiança depositada nos jovens da formação.

«Somos primeiros [na Liga], não há momento difícil. Quero arranjar soluções, não temos nada a lamentar. O plantel é este, é bom. Infelizmente temos este acumular de lesões, que não controlamos. Resta-nos encontrar soluções, vamos ser competitivos. Os miúdos da equipa B estão prontos a dar respostas e estão motivados para ajudar. Não vamos deixar de ser competitivos, sinto a equipa alegre.»

«Os jovens treinam diariamente connosco, sabem que têm uma enorme confiança da equipa técnica. São miúdos que representam um grande clube e devem perceber que, a qualquer momento, podem jogar na equipa principal. Não tenho um discurso diferenciado, porque às vezes é pior. Eles sabem o que têm de fazer», referiu, este sábado, em conferência de imprensa.

Embalado, Rui Borges desvendou parte da mensagem transmitida antes de cada jogo.

«Digo sempre para se divertirem com responsabilidade, e que falhem muito, porque só falha quem não se esconde. O nosso caminho é este, que falhem e que reajam aos erros. Seja quem for», rematou.

O campeão em título e líder do campeonato – com dois pontos de vantagem sobre o Benfica – jogam no reduto do AVS (16.º) na tarde deste domingo (18h). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.