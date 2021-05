A claque do Sporting Juventude Leonina demarcou-se dos incidentes com a polícia durante o jogo com o Boavista, junto ao Estádio de Alvalade, garantindo que teve autorização das «entidades responsáveis» para organizar a «fun zone» que incluía música, comida e um écran para transmitir o jogo.

Durante o intervalo do jogo ocorreram confrontos entre adeptos e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com a referida claque a garantir que não teve responsabilidade na ocorrência.

«A Juventude Leonina contactou as diversas entidades responsáveis, que aceitaram que o evento se realizasse, apenas pedindo que as regras sanitárias fossem cumpridas. Recomendações essas que fizemos questão de divulgar nas redes sociais e ao longo do decorrer do evento», refere em comunicado divulgado nas redes sociais.

Aquela organização explica que, mesmo não estando envolvida, apelou por diversas vezes a todos os presentes para que os ânimos se acalmassem, salientando que o objetivo era que tudo decorresse num «clima de festa e união».