Giorgi Kochorashvili revela que não hesitou quando recebeu um convite para reforçar o Sporting na próxima temporada, garantindo que vai deixar tudo em campo em nome do novo clube, mas também conta que fez um pedido especial antes de fechar o acordo com os leões. Em entrevista à Super Deporte, o médio georgiano fala das expetativas para a próxima temporada.

«Não me lembro da data exata, mas quando soube, a única coisa que pedi foi para terminar a época no Levante. Agradeço a forma como os adeptos me trataram, aos meus companheiros e ao treinador, por compreenderem a situação. Quando tens uma oportunidade como esta para ajudar o clube que te abriu tantas portas, poder continuar a lutar pelo teu sonho e, sobretudo, não prejudicar a tua equipa, é o melhor que pode acontecer», destacou o médio georgiano.

A verdade é que Kochorashvili ficou até ao final da temporada e ajudou o Levante a subir de escalão. «Disse a mim mesmo, vou dar a vida para sair do Levante pela porta grande. Sair assim não é fácil: tens de dedicar muitas horas, concentrar-te no dia a dia e trabalhar para encarar tudo mais bem preparado. Correu tudo bem e ainda serviu para ajudar a equipa a subir de Divisão», acrescentou.

Quanto ao Sporting, a admiração pelo clube português já vinha da infância. «É uma equipa de Champions, muito grande, muito conhecida. Acabaram de ser bicampeões, mas eu só penso em continuar a ganhar. Quando era pequenino sabia de onde saíam os grandes jogadores, entre eles Cristiano Ronaldo. Quando era criança era o meu ídolo. Lembro-me que em 2012, ele veio à cidade desportiva de Tbilisi [capital da Geórgia] e a nossa reação foi incrível. Doze anos depois, joguei contra ele no Campeonato da Europa e ganhámos 2-0 a Portugal», conta.

Quanto às expetativas para a temporada que arranca já na próxima semana, Kochorashvili aponta, desde já, para a conquista do tricampeonato.

«Quero viver um dia de cada vez, mas sei ao que vou. Quero que o Sporting continue a ser campeão. É visível o trabalho que estão a fazer e o meu objetivo será ajudar e somar. Os títulos conquistam-se com a ajuda de todos. Então, meu objetivo é fazer a minha parte da maneira que puder. Há muitos jogadores que são referências europeias. O meu coração sente que grandes coisas vão acontecer, mas disciplina, trabalho duro e paixão são essenciais», referiu ainda.