Giorgi Kochorashvili, primeiro reforço do Sporting para a nova temporada, fala numa «adaptação muito fácil», antes do arranque do segundo treino dos leões no Algarve. O médio aponta já para o próximo teste frente aos escoceses do Celtic, aborda a Supertaça e promete dar o «máximo» para ajudar a equipa de Rui Borges a conquistar novos títulos.

«Incrível, a adaptação foi muito fácil, primeiro as pessoas que trabalham no clube ajudam-me muito, os companheiros também, sinto-me parte da equipa e do clube», começa por destacar o médio esta segunda-feira, sentindo-se já em casa. «Em duas semanas tenho a sensação que já levo muitos anos no clube e isso não é fácil de conseguir», acrescenta.

Quanto às expetativas para a nova temporada, o reforço lembra que o Sporting é campeão e o objetivo passa por novo ataque ao título. «Vou responder fácil: ganhar o campeonato e ser campeão, foi para isso que vim e é para isso que está criado este clube», atirou.

Quanto ao que Kochorashvili pode proporcionar à equipa de Rui Borges, o jogador promete dar o «máximo». «Eu creio que posso dar muitas coisas, mas já dependerá de vós, na vossa opinião sobre o que eu posso dar. Eu vou para campo para dar o meu máximo», comentou.

Um reforço que jogará muito próximo do capitão Morten Hjulmand, no meio-campo. «Ontem treinei com ele e já se nota porque é que é líder da equipa e as qualidades que tem, vou observando e vou desfrutar da época», referiu.

Uma pré-temporada que, até ao momento, está a ser marcada pela «novela» Viktor Gyökeres, em negociações para uma possível saída para o Arsenal. Uma polémica que não afeta Kochorashvili que, à partida, já não irá jogar com o goleador dos leões da época passada. «Não sei, eu sei que vim para desfrutar, para jogar, para competir, fazê-lo com os meus companheiros. O resto, o que não depende de mim, não posso controlar», comentou.

Os leões chegaram ao Algarve no sábado e vão realizar o primeiro jogo, aberto aos adeptos, na próxima quarta-feira, frente aos escoceses do Celtic, no Estádio do Algarve. «Sim, mas com calma, porque sabemos que está a começar, o que não gosto é de ir rápido em tudo, vou adaptar-me bem, ajudar os companheiros», apontou.

O primeiro jogo oficial será no dia 31, na disputa da Supertaça, frente ao Benfica. «Como qualquer torneio grande, o que quero é ajudar a equipa, o mais importante é o símbolo que levamos. Se estamos juntos vamos desfrutar», comentou ainda.

Declarações de Kochorashvili em castelhano, mas o médio promete que vai aprender falar português. «Falar muito pouco, mas vou aprender rápido. Eu entendo, mas custa falar», concluiu.