Vladan Kovacevic falou sobre as primeiras impressões sobre o Sporting um dia depois da estreia diante dos adeptos, no Estádio do Algarve, no empate com o Union Saint-Gilloise (2-2). Após um treino mais dedicado à recuperação, o guarda-redes bósnio assume que errou no segundo golo dos belgas, mas também diz que aprendeu a lição.

VÍDEO: as imagens da estreia de Kovacevic

«Estou muito contente por estar aqui. Estou orgulhoso, é um prazer estar aqui. Está a correr bem. Estamos a dar o melhor para nos prepararmos para a Liga», começou por destacar o reforço dos leões em conversa com os jornalistas.

Foi o primeiro contato de Kovacevic com os adeptos leoninos, mas o guarda-redes quer agora também conhecer o ambiente de Alvalade. «Ontem foi especial, foi o meu primeiro jogo, desfrutei, os adeptos foram espetaculares. Foi um amigável... como equipa temos de melhorar, ainda podemos crescer, temos tempo para melhorar bastante na pré-temporada, mas foi um bom jogo e um bom teste. Foi um grande prazer jogar diante deles pela primeira vez. Foram incríveis durante os 90 minutos, agora estou ansioso pelo primeiro jogo em Alvalade», comentou.

O teste de quarta-feira não proporcionou muito trabalho a Kovacevic, mas no segundo golo da equipa belga, já na parte final do jogo, ficou a ideia que o guarda-redes podia ter feito melhor. «Depois dos erros aprendes sempre algo novo, é isso», comentou ainda.

Quanto aos objetivos para a próxima temporada. «Claro que vamos tentar ganhar o título outra vez. Começamos com zero pontos todos, vamos tentar e dar o nosso melhor para ganhar o título outra vez», referiu.

O primeiro objetivo será a Supertaça, a 3 de agosto, frente ao FC Porto. «Sim, estaremos prontos, ainda estamos a melhorar. Estamos a trabalhar taticamente, claro que é um jogo difícil, 50 por cento para cada lado, é difícil prever um resultado. Conhecemos a qualidade do FC Porto, é uma boa equipa, mas agora estamos focados em nós», destacou.

O guarda-redes falou ainda de uma adaptação fácil, num plantel que parece uma «família» e abordou como é trabalhar com um treinador específico de guarda-redes, neste caso, Tiago Ferreira. «Estou a gostar de treinar com o Tiago, como treinador de guarda-redes... não esperava que fosse assim. Mas treinamos muito duro. Analisamos tudo ao pormenor. É mesmo de alto nível», referiu ainda.