Leandro Grimi, antigo lateral argentino do Sporting, está de volta ao clube para integrar a nova equipa técnica dos Sub-23, anunciou esta segunda-feira o clube de Alvalade.

Leandro Gimi chegou, pela primeira vez, ao Sporting, na temporada de 2007/08, numa primeira fase, emprestado pelo Milan, mas acabou por assinar a título definitivo e fez mais três temporadas de leão ao peito, até 2011.

Tiago Moreira, Jaime Pombo, Pedro Garrido e Ricardo Dinis transitam da equipa técnica anterior, mas a equipa técnica é agora reforçada pelo antigo lateral e ainda com Eduardo Maio e Miguel Carvalho.

«É um privilégio e uma alegria gigante voltar aqui. Regresso numa nova etapa da minha carreira, com muita vontade de aprender e crescer», destacou Leandro Grimi que, na última temporada, trabalhou no Sp. Covilhã.