Continuam a surgir relatos de violência policial durante os festejos do bicampeonato do Sporting. Esta quarta-feira, a cantora Irma revelou as agressões sofridas pelo irmão, de 25 anos.

«Foi espancado pelo corpo de intervenção sem qualquer razão. Este lugar da segurança pública ser alicerçada com violência fica muito difícil de compreender. Vou repetir: o Marcelo, de 25 anos, levou com o bastão de um polícia na boca, rebentaram-lhe o lábio, arrancaram-lhe um dente (…) e ainda lhe deram um tiro de borracha no peito. O meu irmão disse no dia seguinte: devia ser benfiquista e estava zangado.»

«Existem pessoas boas e existem pessoas más (…). Só não existe razão para espancar alguém sem qualquer motivo», escreveu, nas redes sociais.

De recordar que um adepto do Sporting foi atingindo por uma bala de borracha, perdendo um olho. O processo foi remetido ao Ministério Público e a PSP tem um processo interno a decorrer.