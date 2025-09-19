Sporting
Há 17 min
Liga dos Campeões: Trincão nomeado para melhor jogador da semana
Avançado do SPorting bisou na vitória sobre o Kairat Almaty (4-1)
Avançado do SPorting bisou na vitória sobre o Kairat Almaty (4-1)
Francisco Trincão esteve em especial destaque na estreia do Sporting na Liga dos Campeões, na quinta-feira à noite, no Estádio de Alvalade, na vitória sobre o Kairat Almaty (4-1), ao marcar dois dos quatro golos dos leões.
O avançado foi eleito «homem do jogo» pela UEFA e agora está entre os nomeados para «melhor jogador da semana».
O internacional português terá a concorrência de Dusan Vlahovic (Juventus), Marcus Thuram (Inter Milão) e Marcus Rashford (Barcelona) na votação que já está a decorrer nas plataformas a UEFA.
Some big performances... 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025
Vlahović, Thuram, Rashford or Francisco Trincão? #UCLPOTW | @PlayStationEU
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS