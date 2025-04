Gyökeres atingiu a sétima jornada consecutiva a faturar, com dez golos, além de duas assistências. Ao cabo de 28 rondas do campeonato, o avançado do Sporting totaliza 31 pontos, ampliando a vantagem sobre Samu (FC Porto).

O pódio dos artilheiros conta também com Pavlidis, paulatinamente mais próximo do ponta de lança espanhol. A espreitar para esta dupla continua Clayton Silva, do Rio Ave.

Consulte a lista dos melhores marcadores da Liga.

31 golos: Gyökeres (Sporting).

16 golos: Samu (FC Porto).

14 golos: Pavlidis (Benfica).

13 golos: Clayton Silva (Rio Ave).

9 golos: Marqués (Estoril), Aktürkoglu (Benfica), Cassiano (Casa Pia), Óscar Aranda (Famalicão) e Ricardo Horta (Sp. Braga).

8 golos: Bruma (Sp. Braga / Benfica), Trincão (Sporting), Galeno (ex-FC Porto), Vinícius Lopes (Santa Clara) e Di María (Benfica).

7 golos: Begraoui (Estoril) e Sorriso (Famalicão).

6 golos: Amdouni (Benfica), El Ouazzani (Sp. Braga), Alanzinho (Moreirense), Kokcü (Benfica) e Félix Correia (Gil Vicente).