Reencontrada a via dos golos, Gyökeres aproveitou para se distanciar da concorrência. Na noite de sábado, na receção ao Casa Pia, o avançado sueco selou a vitória do Sporting, de penálti, assinando o 11.º golo no campeonato.

Atrás de Gyökeres surgem Fujimoto – que nesta oitava jornada marcou, ao Estrela – e Galeno, com cinco golos. O que significa que os mais diretos perseguidores têm menos de metade dos golos.

Depois, Samu (FC Porto), Pote e Vinícius Lopes (Santa Clara), com quatro golos.

Após um arranque de campeonato impressionante, Gyökeres abrandou na visita ao Estoril. Todavia, uma semana decorrida, a festa da máscara voltou a animar Alvalade.

Importa também salientar que Francisco Trincão lidera na tabela das assistências, com cinco. Segue-se outro Francisco, o Moura (4), do FC Porto.

O Sporting lidera o campeonato, com 24 pontos, à condição mais seis face a FC Porto, e mais oito que o Benfica. Os dragões e as águias jogarão este domingo.

Consulte a lista dos melhores marcadores da Liga.

11 golos: Viktor Gyökeres (Sporting).

5 golos: Fujimoto (Gil Vicente) e Galeno (FC Porto).

4 golos: Samu (FC Porto), Pote (Sporting), Vinícius Lopes (Santa Clara).

3 golos: Kikas (Estrela da Amadora), Sorriso (Famalicão), Félix Correia (Gil Vicente), Clayton (Rio Ave), Trincão (Sporting) e Daniel Bragança (Sporting).