Luis Suárez recebeu a distinção de melhor avançado do mês de janeiro na Liga portuguesa. O atacante do Sporting foi o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 36,28 por cento.

Suárez recebe o prémio pela primeira vez esta temporada. Bateu Yanis Begraoui (Estoril), que obteve 29,20 por cento dos votos, e Vangelis Pavlidis (Benfica), que reuniu 7,96 por cento das preferências.

Nos três encontros realizados pelos verde e brancos na prova, Suárez marcou ao Gil Vicente (1-1), bisou na deslocação ao terreno do Arouca (2-1), e somou ainda uma assistência frente ao Casa Pia (3-0).

Três golos e uma assistência em três jogos. Suárez sucede a Vangelis Pavlidis como vencedor desta distinção.