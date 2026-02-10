Liga: Luis Suárez (Sporting) é o melhor avançado do mês de janeiro
Colombiano vence a concorrência de Yanis Begraoui e Vangelis Pavlidis
Luis Suárez recebeu a distinção de melhor avançado do mês de janeiro na Liga portuguesa. O atacante do Sporting foi o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 36,28 por cento.
Suárez recebe o prémio pela primeira vez esta temporada. Bateu Yanis Begraoui (Estoril), que obteve 29,20 por cento dos votos, e Vangelis Pavlidis (Benfica), que reuniu 7,96 por cento das preferências.
Nos três encontros realizados pelos verde e brancos na prova, Suárez marcou ao Gil Vicente (1-1), bisou na deslocação ao terreno do Arouca (2-1), e somou ainda uma assistência frente ao Casa Pia (3-0).
Três golos e uma assistência em três jogos. Suárez sucede a Vangelis Pavlidis como vencedor desta distinção.
Luis Suárez e a 🥅, uma atração natural ⚡— Liga Portugal (@ligaportugal) February 10, 2026
Após votação dos treinadores, o jogador do @SportingCP é o Continente Avançado do Mês na #LigaPortugalBetclic 🏆#SCP pic.twitter.com/pDuwGsZ2qP