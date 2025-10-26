Liga: os onzes prováveis para a visita do Sporting a Tondela
Rui Borges opera mudanças antes da Taça da Liga
Na sequência do triunfo caseiro ante o Marselha (2-1), o Sporting volta à estrada e visita o Tondela na tarde deste domingo, na nona jornada da Liga. Para esse encontro – antes da estreia na Taça da Liga – Rui Borges deverá mexer em vários setores, a começar pela defesa, face à lesão de Zeno Debast.
Além do defesa belga, também Fresneda, João Simões e Quenda deverão regressar ao banco, cedendo lugares a Vagiannidis, Morita e Geny Catamo, respetivamente.
O Sporting não conta com os lesionados Nuno Santos, Daniel Bragança e Debast.
Quanto ao Tondela, ocupa o 17.º e penúltimo posto, com cinco pontos, encarando este desafio após a vitória em Vila Real para a Taça de Portugal. Por sua vez, o Sporting procura ultrapassar o Benfica e igualar o FC Porto no topo.
Este encontro está agendado para as 18 horas deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.