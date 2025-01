O Sporting visita Guimarães na noite desta sexta-feira, na 17.ª jornada da Liga. Depois do triunfo no dérbi com o Benfica, Rui Borges continua sem contar com Gonçalo Inácio, Pote e Nuno Santos, todos lesionados.

Por isso, o timoneiro dos leões deve repetir o onze apresentado em Alvalade.

Do outro lado, depois do amargo empate em Faro, Daniel Sousa não conta com os lesionados Nélson Oliveira, Jesús Ramírez, Borevkovic e Bruno Gaspar.

Consulte na galeria associada os onzes prováveis para este encontro.

O duelo entre Vitória de Guimarães (6.º) e Sporting (1.º), agendado para as 20h15 desta sexta-feira, é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.