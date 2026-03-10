Rui Borges foi nomeado o melhor treinador da Liga em fevereiro, numa votação realizada pelos timoneiros da prova. O treinador do Sporting acumulou 19,26 por cento dos votos, superando Carlos Vicens (14,81 por cento) e José Mourinho (11,11 por cento).

No último mês, Rui Borges liderou os leões para triunfos sobre Nacional (2-1), Famalicão (1-0), Moreirense (3-0) e Estoril (3-0), além do empate com o FC Porto (1-1).

Depois de ser distinguido em novembro, o timoneiro leonino volta a ser premiado pelos pares, numa fase em que o Sporting ocupa o 2.º lugar da Liga, além de competir na Champions e na Taça de Portugal.