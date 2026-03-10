Sporting
Há 1h e 21min
Liga: Rui Borges supera Vicens e é o melhor treinador de fevereiro
Treinador do Sporting levou a melhor sobre o homólogo do Sp. Braga. José Mourinho no terceiro lugar
SS
Treinador do Sporting levou a melhor sobre o homólogo do Sp. Braga. José Mourinho no terceiro lugar
SS
Rui Borges foi nomeado o melhor treinador da Liga em fevereiro, numa votação realizada pelos timoneiros da prova. O treinador do Sporting acumulou 19,26 por cento dos votos, superando Carlos Vicens (14,81 por cento) e José Mourinho (11,11 por cento).
No último mês, Rui Borges liderou os leões para triunfos sobre Nacional (2-1), Famalicão (1-0), Moreirense (3-0) e Estoril (3-0), além do empate com o FC Porto (1-1).
Depois de ser distinguido em novembro, o timoneiro leonino volta a ser premiado pelos pares, numa fase em que o Sporting ocupa o 2.º lugar da Liga, além de competir na Champions e na Taça de Portugal.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS