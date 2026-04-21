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Há 1h e 38min
Liga: Sporting esgota bilhetes para a Vila das Aves
Leões preparam invasão a casa do emblema já despromovido
AL
Leões preparam invasão a casa do emblema já despromovido
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O Sporting anunciou que já não existem mais bilhetes disponíveis para o setor visitante do jogo diante do AVS, adversário da próxima jornada da Liga.
Os bilhetes frente ao emblema já matematicamente despromovido à II Liga foram colocados à venda às 16h00 desta terça-feira, tendo esgotado rapidamente.
O encontro, recorde-se, está marcado para domingo, às 20h30. Pode acompanhar o jogo referente à 31.º jornada, ao minuto, no Maisfutebol.
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TAGS: Sporting Liga AVS Vila das Aves
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