O Sporting anunciou que já não existem mais bilhetes disponíveis para o setor visitante do jogo diante do AVS, adversário da próxima jornada da Liga.

Os bilhetes frente ao emblema já matematicamente despromovido à II Liga foram colocados à venda às 16h00 desta terça-feira, tendo esgotado rapidamente.

O encontro, recorde-se, está marcado para domingo, às 20h30. Pode acompanhar o jogo referente à 31.º jornada, ao minuto, no Maisfutebol.