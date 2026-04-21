O Sporting anunciou que já não existem mais bilhetes disponíveis para o setor visitante do jogo diante do AVS, adversário da próxima jornada da Liga.

Os bilhetes frente ao emblema já matematicamente despromovido à II Liga foram colocados à venda às 16h00 desta terça-feira, tendo esgotado rapidamente. 

O encontro, recorde-se, está marcado para domingo, às 20h30. Pode acompanhar o jogo referente à 31.º jornada, ao minuto, no Maisfutebol.

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