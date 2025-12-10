Sporting
Liga: Gil Vicente-Sporting antecipado para o final da tarde de 2 de janeiro
Leões visitam os gilistas às 18h45 de 2 de janeiro (sexta-feira)
O Sporting viu antecipada em duas horas a visita ao Gil Vicente, jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga portuguesa, conforme anunciado em comunicado pela Liga.
O duelo no Estádio Cidade de Barcelos estava inicialmente marcado para as 20h45 de 2 de janeiro (sexta-feira).
Assim, o Gil Vicente-Sporting passa para as 18h45 de 2 de janeiro, enquanto o V. Guimarães-Nacional vai ser disputado às 20h45 do mesmo dia.
