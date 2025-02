Se em 2023/2024 o Sporting de Ruben Amorim bateu recordes no que toca ao número de pontos conseguidos no campeonato (90), nesta temporada o mesmo não vai acontecer. É que o Sporting já perdeu mais pontos até à 22.ª jornada do que nos 34 encontros da época passada.

Os leões perderam até agora 14 pontos, na sequência do empate concedido no Estádio de Alvalade neste sábado, diante do Arouca (2-2).

O Sporting perdeu em casa ante o Santa Clara (0-1) na 12.ª jornada, perdeu na visita ao Moreirense (2-1) na 13.ª e empatou em Barcelos ante o Gil Vicente na 15.ª (0-0).

Já com Rui Borges ao comando, o Sporting empatou em Guimarães (4-4) na 17.ª jornada, antes da igualdade de sexta-feira no Dragão (1-1).

Em suma, os leões deixaram escapar 14 pontos e, mesmo que vençam todos os jogos até ao final do campeonato (doze, no caso), já não farão história pela positiva.