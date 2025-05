O Sporting está em destaque no mais recente relatório da Liga Portugal sobre a valorização de jogadores sub-20. De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira, os leões utilizaram 13 jogadores elegíveis – com idade igual ou inferior a 20 anos até ao final de junho de 2025. Este é o máximo entre os emblemas na Liga.

Seguem-se Sp. Braga (9), Famalicão (6), Boavista, FC Porto e Rio Ave (5), Estrela da Amadora e Gil Vicente (2), e, por fim, AVS, Casa Pia, Arouca, Farense e Moreirense (1).

No total, foram utilizados, até ver, 59 jogadores sub-20 entre os emblemas da Liga – no campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e competições UEFA.

Comparado com equipas das “Big-5” – Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França – o Sporting partilha a liderança de utilização de jogadores sub-20 com os franceses do Reims. Seguem-se Chelsea, Estrasburgo, Montpellier e Barcelona – igualado com o Sp. Braga (9).

Quenda, Harder e Mora em destaque

A nível individual, Quenda – do Sporting - é o segundo sub-20 com mais jogos (51), apenas atrás do argentino Alejando Garnacho (54), do Manchester United. Nesta vertente, Roger Fernandes – do Sp. Braga – é 8.º, com 46 jogos, enquanto João Neves (PSG) é 6.º, com 48 partidas.

O ala do Sporting está também em evidência no “top-10” das assistências, uma vez que regista sete, a 14 do líder Lamine Yamal (Barcelona). Nesta lista, Quenda espreita a posição dos compatriotas Diego Moreira (Estrasburgo, oito assistências) e João Neves (9).

Por sua vez, Conrad Harder (Sporting) e Gustavo Sá (Famalicão) levam seis assistências.

Quanto a golos, Harder é sétimo, com dez, a cinco de Yamal, uma vez mais líder entre os sub-20.

Por fim, nos dribladores, os amigos Quenda e Rodrigo Mora estão entre os melhores. O jovem do Sporting leva 66,4 por cento de eficácia, no 3.º lugar, um acima de Mora, que regista 64,9 por cento.

Na liderança está o turco Yildiz, da Juventus, com 67,2 por cento.

Benfica B reina na II Liga

Num universo de 76 jogadores sub-20 utilizados na II Liga e Taça de Portugal, o Benfica B conta com 27, distante de FC Porto B (19) e Mafra (9). No fundo desta tabela surgem Feirense, Alverca e Penafiel, apenas com um jogador elegível.