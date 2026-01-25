Sporting
Liga: Suárez gela Arouca e iguala Pavlidis, Begraoui sobe ao trono
Colombiano bisou na vitória do Sporting, enquanto avançado do Estoril leva cinco golos em duas jornadas
O bis em Arouca permitiu a Luis Suárez igualar Pavlidis na liderança dos melhores marcadores da Liga. A dupla leva quatro golos de vantagem sobre Begraoui, avançado do Estoril que bisou na receção ao Vitória de Guimarães (4-2), totalizando cinco golos nas últimas duas jornadas.
O trio é perseguido por Samu, do FC Porto, que entra em cena na segunda-feira (20h15), na receção ao Gil Vicente.
Consulte a lista dos melhores marcadores do campeonato.
17 golos: Pavlidis (Benfica) e Suárez (Sporting).
13 golos: Begraoui (Estoril).
12 golos: Samu (FC Porto) e Chuchu (Nacional).
10 golos: Clayton (Rio Ave).
Nove golos: Pote (Sporting).
Sete golos: Zalazar (Sp. Braga) e André Luiz (Rio Ave).
Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).
