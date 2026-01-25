O bis em Arouca permitiu a Luis Suárez igualar Pavlidis na liderança dos melhores marcadores da Liga. A dupla leva quatro golos de vantagem sobre Begraoui, avançado do Estoril que bisou na receção ao Vitória de Guimarães (4-2), totalizando cinco golos nas últimas duas jornadas.

O trio é perseguido por Samu, do FC Porto, que entra em cena na segunda-feira (20h15), na receção ao Gil Vicente.

Consulte a lista dos melhores marcadores do campeonato.

17 golos: Pavlidis (Benfica) e Suárez (Sporting).

13 golos: Begraoui (Estoril).

12 golos: Samu (FC Porto) e Chuchu (Nacional).

10 golos: Clayton (Rio Ave).

Nove golos: Pote (Sporting).

Sete golos: Zalazar (Sp. Braga) e André Luiz (Rio Ave).

Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).