Na avaliação do Conselho de Arbitragem sobre a 22.ª jornada da Liga, o trabalho do VAR no Sporting-Famalicão (1-0) foi considerado insatisfatório, sobretudo pelo momento em que Vasco Santos chamou o árbitro David Silva para anular o golo de Ibrahim Ba – ao oitavo minuto – que daria a vantagem aos minhotos.

À margem de notas positivas, o trabalho do árbitro Diogo Rosa e do VAR no Casa Pia-Arouca – então chefiado por Rui Oliveira – foi avaliado como insatisfatório. O encontro terminou 3-2 a favor do Casa Pia.

Consulte as notas atribuídas pelo Conselho de Arbitragem da FPF.

Sporting-Famalicão

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Insatisfatório

Santa Clara-Benfica

Arbitragem: Muito Satisfatório

VAR: Satisfatório

Tondela-Alverca

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Muito Satisfatório

Casa Pia-Arouca

Arbitragem: Insatisfatório

VAR: Insatisfatório

V. Guimarães-E. Amadora

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Gil Vicente-Sp. Braga

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Nacional-FC Porto

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

AVS-Estoril

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório

Rio Ave-Moreirense

Arbitragem: Satisfatório

VAR: Satisfatório