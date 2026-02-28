Liga: VAR do Sporting-Famalicão avaliado com nota negativa
Recorde o lance do golo anulado a Ibrahim Ba, em Alvalade, ao oitavo minuto do duelo da 22.ª jornada
Na avaliação do Conselho de Arbitragem sobre a 22.ª jornada da Liga, o trabalho do VAR no Sporting-Famalicão (1-0) foi considerado insatisfatório, sobretudo pelo momento em que Vasco Santos chamou o árbitro David Silva para anular o golo de Ibrahim Ba – ao oitavo minuto – que daria a vantagem aos minhotos.
Golo anulado ao Famalicão! Ibrahim Ba rouba a bola a Maxi Araújo e remata fortíssimo à entrada da área, sem hipótese de defesa para Rui Silva. #LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA22 #SCPFCF #SCP #FCFpic.twitter.com/yduRfWowhc— VSPORTS (@vsports_pt) February 15, 2026
À margem de notas positivas, o trabalho do árbitro Diogo Rosa e do VAR no Casa Pia-Arouca – então chefiado por Rui Oliveira – foi avaliado como insatisfatório. O encontro terminou 3-2 a favor do Casa Pia.
Consulte as notas atribuídas pelo Conselho de Arbitragem da FPF.
Sporting-Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Insatisfatório
Santa Clara-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
Tondela-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito Satisfatório
Casa Pia-Arouca
Arbitragem: Insatisfatório
VAR: Insatisfatório
V. Guimarães-E. Amadora
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Gil Vicente-Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Nacional-FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
AVS-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Rio Ave-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório