A SAD do Sporting obteve um lucro histórico de 47,5 milhões de euros, no primeiro semestre da temporada 2022/23, de acordo com o Relatório e Contas enviado à CMVM. Na véspera da visita do Sporting ao Algarve, Ruben Amorim foi questionado se preferia ter menos lucro e estar melhor colocado no campeonato.



«As duas coisas estão ligadas. Obviamente que podemos olhar para as coisas com copo meio cheio ou meio vazio. Não temos conseguido uma época ao nível do que queríamos, mas a culpa não foi só das saídas. Os sportinguistas têm de olhar para o copo meio cheio. O clube está mais estável, tem melhores condições financeiras, está mais preparado para enfrentar os desafios do futuro e a formação mostrou que tem talentos a surgir. Depois, o treinador tem de fazer o seu trabalho. Prefiro responder assim porque estamos todos do mesmo lado. Uns anos sofrem uns, noutros sofrem outros. Estamos todos do mesmo lado», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador dos leões garantiu que já está a preparar a próxima temporada, mas admitiu que a entrada na Liga dos Campeões ou não pode alterar o plano inicial que foi traçado.



«Preparamos a época. Sabemos dessas dificuldades. Uma coisa está ligada à outra. Ir à Liga dos Campeões permite entrar dinheiro. Olhando para os resultados, não fazendo o trabalho do Dr. Zenha, foram muito bons e o do Porro ainda não entrou. Fazemos as contas assim. Da mesma forma que eu faço o meu trabalho, todos vão fazer o seu trabalho, puxar daqui e dali para termos a melhor equipa possível. Perdemos quatro titulares, o Sarabia não foi por dinheiro, mas não conseguimos segurar os outros. As ofertas foram boas e eles queriam sair. Portanto, a vida é mesma assim. Já estmaos a preparar a próxima época porque não temos as mesmas condições dos outros e temos de nos antecipar», defendeu.



«É olhar para o que vai acontecer, planear que foi algo que nos faltou no ano passado a todos. Temos de melhorar. Estamos a preparar a próxima época, sabendo que temos de ter um plano A e um plano B conforme a Liga dos Campeões», acrescentou.



O Sporting joga este sábado em Portimão, às 18h00.