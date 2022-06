Luís Filipe ficou para a história do Sporting como o autor do primeiro golo no novo Estádio de Alvalade, em 2003, mas também foi dos primeiros jogadores da equipa principal a treinar na Academia que agora se chama Cristiano Ronaldo. No ano em que o recinto comemora vinte anos, o antigo extremo, que também jogou como lateral, recorda as primeiras sensações, já com duas décadas.

«Fazia parte da equipa que inaugurou a parte profissional desta academia. É com satisfação que, ao fim de vinte anos, estamos aqui a celebrar essa conquista que foi importante para o Sporting e para o futebol em geral. Foi inovador, acredito que foi importante para a equipa principal que acabou por utilizar muitos desses jogadores», começou por dizer o antigo jogador que agora já conta 43 anos.

O antigo extremo lembra que, na altura, foi uma mudança radical, mas sem o efeito desejado. «Andávamos sempre de um lado para o outro a treinar, para uma equipa profissional a jogar ao mais alto nível, ter estas condições de treino na altura era uma mais-valia. Curiosamente ou não, no ano anterior, em que andámos com a casa às costas e conseguimos ser campeões e, depois, com estas condições, não conseguimos», recordou.

Carlos Saleiro, o jogador que ficou conhecido por ser o primeiro bebé proveta em Portugal, também passou por Alcochete, nos primeiros anos da academia. «Hoje foi um reviver do meu passado enquanto atleta do Sporting. É sempre um orgulho vir aqui à academia e rever estas pessoas e o trabalho desenvolvido ao longo destes anos. O sucesso está à vista. Todos os momentos aqui são recordados com grande carinho», conta o antigo avançado, agora empresário de jogadores, com 36 anos.