Luís Neto fala «em novas energias» depois do regresso ao trabalho do Sporting esta segunda-feira, na Academia Cristiano Ronaldo. O central dos leões foi o porta-voz do grupo e falou das primeiras sensações no arranque da pré-temporada.

«Temos um ginásio novo e já sentíamos falta do staff e de tudo aquilo que eles nos proporcionam. Estamos todos com novas energias para uma época que queremos que seja de sucesso e ainda melhor do que a anterior», começou por dizer o central em declarações à Sporting TV.

Um primeiro dia ainda com muitas ausências, mas também com a presença de muitos jovens da formação. «Eles sabem que existe um código dentro do plantel. O grupo funciona muito bem e cumpre as regras, eles só precisam de transportar o talento que têm e juntar isso ao trabalho e àquilo que o míster lhes pede», comentou.

Um arranque para mais uma temporada exigente com nova participação na Liga dos Campeões. «Temos seis semanas para preparar o primeiro jogo oficial e vamos ter muitos bons testes para colocarmos à prova tudo o que trabalhamos diariamente. Cabe-nos juntar forças e ganhar energias porque há momentos na temporada em que as coisas não são fáceis, com jogos de três em três dias e estágios», destacou.

A fechar, Luís Neto dirigiu uma mensagem aos adeptos. «O que digo a todos os adeptos, e que é bem visível naquilo que tem acontecido desde que o míster chegou, é que a equipa vai estar sempre disposta a honrar o símbolo que carrega e vai entrar em campo sempre para ganhar. Vamos tentar orgulhar sempre os Sportinguistas, seja em que campo for, mas quero dizer-lhes também que em muitos momentos da época vamos precisar deles», referiu ainda.