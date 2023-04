Luís Neto, central do Sporting, em declarações à Sport TV, depois de ter voltado à competição, na vitória dos leões sobre o Santa Clara (3-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Regresso à competição. Quais foram as sensações?

- Feliz. Esta acaba por ser a minha casa e depois de tanto tempo fora, com duas lesões, uma no pulmão, não tenho muitas palavras para dizer. Estou muito feliz por ter regressado, agradeço às pessoas pelo carinho, sempre estiveram comigo, mesmo nos momentos mais difíceis.... [jogador emocionou-se nesta fase, mas prosseguiu]. Importante também a vitória, mais do que tudo, o importante foi a vitória e os três pontos. Continuamos no nosso caminho, queremos ir buscar a Liga dos Campeões. Já tivemos muito sobressaltos durante a época, agora acho que a equipa começa a estar no seu ponto melhor para poder recuperar algum tempo perdido. Não vamos a tempo de recuperá-lo todo, mas algo está aqui a ser cozinhado, a ser preparado para um futuro de um grande Sporting.

Mesmo estando fora, foi sempre elogiado por Ruben Amorim. Como acompanhou de fora este crescimento do Sporting com muita juventude?

- Custou-me inicialmente porque pensei que a minha lesão no joelho ia ser mais grave do que aquilo que foi. Depois passámos por um momento turbulento, as coisas felizmente agora assentaram e desde o dia em que cheguei vi com o objetivo de ajudar o Sporting a conquistar grandes coisas. Já conseguimos quatro títulos e eu serei sempre um para ajudar. Aproveito para agradecer a todos os que tiveram este momento de carinho comigo e é seguir. Foram 25 minutos, feliz por estar pronto para o mister me poder escolher, senão de certeza absoluta que mão me escolhia. Agradecer ao mister, à estrutura, ao departamento médico. Nem sempre foi fácil depois da lesão no pulmão, mas estamos aí.

Sporting está bem entregue com Diomande e Gonçalo Inácio?

Neste momento acho que temos os melhores defesas da Liga. Acho que isso responde a tudo. Temos muita capacidade atrás, com jogadores que podem jogar à direita, ao meio ou à esquerda. Experiência também que é necessária para uma maratona que vai ser a nova época. Referi a defesa, mas refiro também o meio-campo e o ataque. Quem trabalha na academia começa a reparar que o Sporting tem um grande futuro, taticamente, tecnicamente e a nível de potencial, jogo atrás de jogo, juntar a mentalidade que tivemos no início. No início tivemos alguns deslizes que neste momento não teríamos, vamos ver o que é possível recuperar. Um dos objetivos passa por ainda conseguir a Liga dos Campeões.