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Há 48 min
Luis Suárez: «Benfica? É uma boa notícia sempre que vencemos»
Avançado do Sporting relativizou o empate do rival contra o Sp. Braga
Avançado do Sporting relativizou o empate do rival contra o Sp. Braga
Luis Suárez falou à flash da Sport tv após a vitória do Sporting na visita ao Rio Ave (4-1).
«Sabíamos que seria um jogo complicado, o Rio Ave em casa entra sempre forte. Aproveitaram um erro defensivo nosso para marcar, mas demos a volta ao resultado com paciência. Jogamos no limite e procuramos fazer golos de qualquer forma. É uma boa notícia sempre que vencemos, independentemente do que fazem os outros. O que importa é o que aconteceu neste campo.»
«O nosso objetivo, agora, é terminar no segundo lugar. Vamos dar uma pequena alegria aos nossos adeptos. Não é a alegria que queríamos, mas é o que vamos fazer.»
«Dentro de campo, a minha cabeça está a 100 por cento em ajudar a equipa.»
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TAGS: Sporting Liga Luis Suarez
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