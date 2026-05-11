Luis Suárez falou à flash da Sport tv após a vitória do Sporting na visita ao Rio Ave (4-1).

«Sabíamos que seria um jogo complicado, o Rio Ave em casa entra sempre forte. Aproveitaram um erro defensivo nosso para marcar, mas demos a volta ao resultado com paciência. Jogamos no limite e procuramos fazer golos de qualquer forma. É uma boa notícia sempre que vencemos, independentemente do que fazem os outros. O que importa é o que aconteceu neste campo.»

«O nosso objetivo, agora, é terminar no segundo lugar. Vamos dar uma pequena alegria aos nossos adeptos. Não é a alegria que queríamos, mas é o que vamos fazer.»

«Dentro de campo, a minha cabeça está a 100 por cento em ajudar a equipa.»