O Sporting chega ao final de 2025 com o melhor ataque da Liga, com um total de 46 golos em 16 jogos, mais 13 do que os rivais Benfica e FC Porto [joga ainda este domingo frente ao AVS], com 14 golos marcados só no mês de dezembro. Números que fazem esquecer a ausência de Viktor Gyökeres e há uma explicação óbvia para isso: Luis Suárez está a cumprir o seu papel com números cada vez mais próximos àqueles que o sueco apresentou na época passada como demonstram os dados apresentados pela SofaScore.

Com o hat-trick frente ao Rio Ave (4-0), no sábado à noite, o avançado colombiano chegou aos 14 golos na Liga, alcançando Vangelis Pavlidis no topo da lista dos melhores marcadores. O avançado somou ainda mais uma assistência, a terceira na Liga, o que lhe permitiu aumentar a sua participação direta em golos para 17 (14 golos e 3 assistências), números muito semelhantes aos que Viktor Gyökeres registava no mesmo período da época passada, isto é, desde o arranque da última temporada até ao final de dezembro de 2024.

Há um ano, o avançado sueco, em mais um arranque de temporada demolidor, chegou a dezembro com 18 golos marcados e uma assistência, isto é, contabilizou apenas mais duas participações diretas em golos do que o colombiano protagonizou na presente temporada, embora com menos um jogo realizado.

Foi o primeiro hat-trick de Luis Suárez com a camisola do Sporting depois de já ter bisado nos jogos com o Arouca (6-0), Estrela da Amadora (4-0) e AVS (6-0), mas foi também o primeiro golo do avançado de cabeça, pormenor que também o distingue de Gyökeres.

O avançado sueco, no mesmo período da época passada, marcou 17 golos com o pé direito e mais um com o pé esquerdo, todos no interior da área. O colombiano é mais versátil, uma vez que, além de já ter marcado um golo de fora da área, marcou 8 com o pé direito, 5 com o pé esquerdo e, agora, também marcou um de cabeça, um pormenor que, segundo revelou o próprio, tem vindo a trabalhar.

Suárez remata mais, mas Gyökeres era mais eficaz

O colombiano tem uma média de remates por jogo ligeiramente superior à que Viktor Gyökeres ostentava no mesmo período da época passada, com 4.69 remates por jogo, mais duas décimas que o sueco, mas o atual avançado do Arsenal precisava de menos tempo para chegar ao golo e conta ainda com uma taxa de concretização de oportunidades claras mais elevadas do que o atual goleador dos leões.

Viktor Gÿokeres também era mais forte nos duelos individuais, com uma média de 6.33 duelos ganhos por jogo superior à do colombiano, com apenas 4.50, além de envolver-se mais no jogo coletivo, com uma média de dois passes-chave por jogo contra apenas 1.69 de Luis Suárez.

Dois avançados bem diferentes, mas com resultados que começam a ser cada vez mais idênticos.