Luis Suárez, autor de dois dos quatro golos com que o Sporting venceu, em Alvalade, o Estrela da Amadora (4-0) para a 12.ª jornada da Liga, na flash interview da Sport TV:

Importância da vitória

«Contente pelo trabalho da equipa. Queremos seguir na série de vitórias, depois do jogo da Liga dos Campeões. Foi um jogo duro desde o primeiro minuto, mas estivemos concentrados e fomos em busca dos três pontos desde o primeiro minuto.»

Gestão do jogo tendo em conta o calendário

«Sabemos que todos os jogos são complicados, aqui e fora. O próximo jogo é só mais um jogo que vamos tentar ganhar, como todos. Pode ser com o Benfica, o FC Porto, não damos grande importância ao adversário. Vamos em busca dos três pontos, que é o mais importante.»

Vive a melhor fase no Sporting?

«Continuo a adaptar-me ao clube e à equipa. Conforme vai passando o tempo, adapto-me melhor e isso vai-se vendo nos jogos.»

Abraço a Morita

«Morita é uma peça importante, no campo e no balneário. Todos o abraçámos (depois do 4-0). Eu fi-lo pela grande assistência que fez. No meu segundo golo, o maior mérito é dele, fez uma assistência incrível.»