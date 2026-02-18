Luis Suárez: «Queremos lutar até ao fim pelo tricampeonato»
Avançado recebeu os prémios da Liga relativos ao mês de janeiro
Avançado recebeu os prémios da Liga relativos ao mês de janeiro
Luis Suárez recebeu esta quarta-feira os prémios acumulados de «melhor jogador» e «melhor avançado» do mês de janeiro, da Liga, e aproveitou a oportunidade para reiterar a determinação do Sporting na luta pelo tricampeonato, numa altura em que os leões estão a quatro pontos do líder FC Porto, quando faltam doze jornadas para o final do campeonato.
«Sabemos que está a chegar a reta final das competições. Queremos lutar até ao fim pelo tricampeonato, que é o objetivo principal. Estes prémios motivam-me para continuar a fazer as coisas bem», destacou o goleador colombiano, nesta altura no segundo lugar dos melhores marcadores da Liga, com 21 golos, apena menos um do que Vangelis Pavlidis, do Benfica.
No período a quem dizem respeito os prémios, ao mês de janeiro, Suárez marcou três golos e fez uma assistência, superando a concorrência de Begraoui (Estoril) e Pavlidis (Benfica).