Luis Suárez recebeu esta quarta-feira os prémios acumulados de «melhor jogador» e «melhor avançado» do mês de janeiro, da Liga, e aproveitou a oportunidade para reiterar a determinação do Sporting na luta pelo tricampeonato, numa altura em que os leões estão a quatro pontos do líder FC Porto, quando faltam doze jornadas para o final do campeonato.

«Sabemos que está a chegar a reta final das competições. Queremos lutar até ao fim pelo tricampeonato, que é o objetivo principal. Estes prémios motivam-me para continuar a fazer as coisas bem», destacou o goleador colombiano, nesta altura no segundo lugar dos melhores marcadores da Liga, com 21 golos, apena menos um do que Vangelis Pavlidis, do Benfica.

No período a quem dizem respeito os prémios, ao mês de janeiro, Suárez marcou três golos e fez uma assistência, superando a concorrência de Begraoui (Estoril) e Pavlidis (Benfica).