Luis Suárez: «Sofremos mas o que importa é a vitória»
Avançado comentou a vitória sofrida frente ao Arouca
Luis Suárez falou, em flash à sport tv, após a vitória frente ao Arouca por 2-1.
«Temos de acreditar até ao final. Na minha opinião, foi um jogo muito complicado, o Arouca criou-nos muitas dificuldades. Lutámos até ao fim, procurámos o golo até ao fim e conseguimos marcar.
Sofremos alguns contra-ataques no início da segunda parte e o Arouca acabou por chegar ao golo do empate. Temos de entrar concentrados na segunda parte para dar continuidade ao trabalho feito no primeiro tempo.Tudo é possível para esta equipa, sejam dois minutos, um minuto ou segundos. Tal como disse anteriormente, esta equipa acredtia até ao fim.
Não sei se o golo foi com a cabeça ou com o ombro, mas o que importa é a vitória e dar esta alegria aos adeptos. Esta vitória dá confiança para o próximo jogo e, o mais importante, é realçar o trabalho da equipa.»