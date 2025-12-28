Luis Suárez, autor de um hat-trick e uma assistência na goleada do Sporting frente ao Rio Ave (4-0), faz o balanço ao encontro na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«Estamos muito felizes, a equipa trabalhou muito. Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. No primeiro tempo, custou-nos um pouco encontrar os espaços entre linhas, mas no segundo encontrámo-los e marcámos mais golos.»

Ataque bem oleado do Sporting

«Temos uma equipa muito boa, em que qualquer jogador que entre faz igual ou melhor do que aquele que estava a jogar. Temos um plantel incrível, não se nota quando há ausências.»

Hat-trick e o primeiro golo de cabeça

«Fico muito feliz por ajudar a equipa desta maneira. Vinha trabalhando muito para conseguir um golo de cabeça, surgiu hoje.»

Boa forma de terminar o ano

«Sobretudo para o clube. As pessoas vão embora felizes e podem passar uma noite tranquila e felizes com a equipa.»

Desejos para 2026

«Desejo o tricampeonato, é o que todos queremos. Na Colômbia, quando o ano está a terminar, rezamos e agradecemos a Deus pelo ano que passou e pelo que vai começar.»