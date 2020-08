Luiz Phellype está na reta final da recuperação de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, contraída em janeiro passado e deve iniciar a pré-época integrado com os restantes companheiros.

«Os preparadores que o acompanham acham que estará apto para começar com o grupo», referiu João Aragão, empresário do avançado do Sporting, em declarações à Rádio Renascença.

O representante de Luiz Phellype deu ainda conta de que o jogador tem clubes de três países interessados, mas partilhou a vontade do atleta. «Ficar no Sporting.»