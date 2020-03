O avançado do Sporting Luiz Phellype considera que o que falta jogar-se da presente temporada deve ser jogado assim a pandemia de Covid-19 estiver superada.

«Prefiro que a temporada termine, que deem um jeito da melhor maneira possível, até para não termos complicações na próxima temporada. O debate vai existir, uns serão contra e outros serão a favor, mas acho que é o melhor a fazer. O plano parece que é mesmo encerrar o campeonato», disse em entrevista à Gazeta Esportiva, do Brasil.

Luiz Phellype falou como a pandemia foi encarada nos primeiros tempos em Portugal em Portugal e estabeleceu algumas semelhanças com o Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro já desvalorizou publicamente por diversas vezes os riscos que a doença acarreta para a saúde. «No começo não deram tanto valor, o que acredito que tenha acontecido em todo o undo. Só que as coisas foram ficando sérias e houve um choque de realidade. As pessoas já não saem. Só vão às ruas para ir ao mercado e voltam.»

E acrescentou: «Pelo que acompanhei, vi que no Brasil, tal como aqui em Portugal, as pessoas demoraram a interiorizar o que realmente estava a acontecer. Também não deram muito valor, com praias e bares lotados. As pessoas têm de se cuidar, se não a tendência é piorar. No Brasil costuma haver mais aglomeração de pessoas do que na Europa. (...) O que estamos a viver é muito sério, não é brincadeira.»

Recorde-se que Luiz Phellype é o único jogador da equipa principal do Sporting autorizado a deslocar-se diariamente à academia de Alcochete, por estar a recuperar de uma operação ao joelho direito. «Sou só eu e o fisioterapeuta. Venho, faço o meu treino e volto para casa. Os outros jogadores estão a fazer treino por vídeo», explicou.