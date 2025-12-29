Mateus Fernandes, atualmente no West Ham, continua a acompanhar os jogos do Sporting à distância, mas também está atento aos resultados do Estoril e do Arouca.

«Infelizmente, os jogos não dão em direto aqui na televisão, mas, como é óbvio, acompanho literalmente todos os jogos do Sporting pelas aplicações e pelos resumos», destaca o médio formado em Alvalade em resposta a uma pergunta de um adepto publicada no blog «Pergunta fora de jogo» da DAZN.

Além dos jogos do Sporting, Mateus Fernandes também procura estar a par dos resultados do Estoril, onde também jogou, mas também do Arouca. «De vez em quando, acompanho também o Estoril, quando tenho tempo, e o Arouca, devido ao mister Vasco Seabra, mas sem dúvida que sim, tento acompanhar sempre os jogos do Sporting que, lá está, como eu disse, é o clube pelo qual desde bebé sou apaixonado», explicou.

Mateus Fernandes, natural de Olhão, começou a formação no Olhanense, mas chegou muito cedo a Alcochete, em 2016, com apenas doze anos. «Esta parte de adepto puxa sempre para o lado do Sporting, portanto, é um clube que vai ser sempre especial na minha vida e vou sempre tentar acompanhar ao máximo. Onde quer que eu esteja, vai estar o Sporting também», destacou ainda.

O jovem médio esteve emprestado ao Estoril na temporada de 2023/24 e saiu, a título definitivo, para o Southampton, em 2024/25, acabando por assinar pelo West Ham no arranque da presente temporada, numa transferência avaliada em 45 milhões de euros.