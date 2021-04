Matheus Nunes, autor do golo do Sporting, na vitória sobre o Sp. Braga (1-0), em declarações à Sport TV:

[Já tinha marcado ao Benfica, está talhado para os jogos grandes?]

- É uma felicidade muito grande poder contribuir e ajudar a equipa, é para isso que trabalho todas as semanas. Agora é continuar o nosso caminho.

[O que lhe disseram quando entrou ao intervalo?]

- Para ajudar a equipa. Sabíamos que ia ser difícil com menos um jogador, sabíamos que íamos passar a maior parte do jogo a defender. Fui ajudar os colegas, basicamente passou por isso. Ajudar a defender e, quando tiver bola, procurar contra-atacar.

[É uma vitória que sabe especialmente bem?]

- É um jogo como todos os outros. As vitórias que temos conseguido também foram frente a grandes equipas, nenhuma equipa é fácil. O Sp. Braga é uma boa equipa como todas as outras e mais uma vez tivemos de fazer um bom jogo paras sair daqui com um bom resultado.

[Foi um jogo decisivo para o título?]

Não, é jogo a jogo. O próximo é contra o Nacional e vamos buscar os três pontos mais uma vez.