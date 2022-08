Matheus Nunes deixou uma emotiva mensagem de despedida dirigida aos sportinguistas, depois de confirmada a sua saída para o Wolverhampton, garantindo que será «leão para sempre». O internacional português começa por recordar os momentos marcantes que viveu no clube e depois distribui agradecimentos desde a academia às bancadas de Alvalade.

O internacional português cumpriu mais de cem jogos de leão ao peito e conquistou quatro títulos sob o comando de Ruben Amorim. Foi campeão em 2020/21 e venceu ainda duas Taças da Liga e uma Supertaça.

«Olá sportinguistas, chegou a hora de agradecer por todos os momentos incríveis que passámos juntos. Para mim é impossível descrever o orgulho e a honra que foi defender a camisola do Sporting. Vivi momentos incríveis e mágicos que vou guarda comigo para o resto da minha vida, como a conquista do título, das taças, das vitórias, das derrotas, também dos momentos menos bons que nos fazem crescer e melhorar enquanto profissionais e também enquanto seres-humanos», começa por destacar.

Depois agradeceu a toda a gente, a começar pelos companheiros e equipa técnica. «Queria agradecer a todos os jogadores que passaram pelo Sporting enquanto aí estive, foi também graças a eles que estou onde estou hoje, fizeram-me crescer, melhorar todos os dias, em todos os treinos, em todos os momentos que partilhámos juntos. Agradecer também ao mister Ruben Amorim e à equipa técnica por sempre acreditarem em mim desde o início, por sempre verem em mim o potencial de me tornar num bom jogador», prosseguiu.

Os agradecimentos estendem-se depois à academia e também aos adeptos. «Queria também agradecer às pessoas da academia, ao pessoal que está no dia-a-dia connosco, desde a formação até à ala profissional, pela ajuda, por todo o apoio que sempre demonstram comigo. Quero também agradecer aos adeptos por sempre acreditarem em mim, por me darem força, por me fazerem gostar deste clube», acrescentou.

A fechar a mensagem, Matheus fala no novo desafio de jogar na Premier League, mas garante que vai continuar a torcer pelo Sporting. «Agora vou dedicar-me a um novo desafio, estou muito entusiasmado, obviamente vou para a melhor liga do mundo, mas nunca vou deixar de apoiar o Sporting, serei leão para sempre, serei da raça que nunca se vergará. Tudo o que estou a conquistar hoje devo ao Sporting. O Sporting deu-me tudo quando eu não era nada. Estarei sempre com vocês. Espero que vocês estejam sempre comigo. Isto não é um adeus, de certeza que é um até já. Obrigado por tudo e um grande abraço», atirou ainda.

Já noutro registo, nas primeiras declarações como jogador do Wolverhampton, Matheus Nunes reforçou o «entusiasmo» por jogar na Premier League e adianta que está pronto para entrar em campo. «Estou muito entusiasmado. Por mim, jogava já amanhã, mas não posso porque o próximo jogo é só sábado, mas estou ansioso pela estreia», referiu.

Quanto à opção pelos Wolves, Matheus Nunes explica que não foi difícil. «Falei com alguns companheiros porque já joguei com eles na seleção. Também falei com o treinador [Bruno Lage], ele queria muito que viesse e eu também queria jogar na Premier League. Acho que é o passo certo para mim e estou muito feliz por estar aqui», contou ainda.