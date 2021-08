A um dia da estreia do Sporting no campeonato, continuam a surgir notícias sobre entradas e saídas.

O treinador dos leões abordou alguns dos rumores, nomeadamente o da saída de Matheus Nunes, garantindo que a mensagem que tem passado aos responsáveis é apenas uma: não deixar sair ninguém.

«O Matheus depende do mercado, como é óbvio. Eu faço o meu papel de dizer todos os dias ao Hugo Viana e ao presidente ‘não vendam’», declarou, sorridente.

Amorim falou também sobre Ugarte, médio do Famalicão que está próximo de reforçar os leões… elogiando novamente as opções que tem dentro do plantel.

«O Ugarte vamos ver. Eu estou muito satisfeito com o que tenho, mas até ao final do mercado ainda muito pode acontecer», admitiu.