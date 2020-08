Matheus Nunes estreou-se em junho no plantel principal do Sporting e, no arranque da nova época, o médio brasileiro quer continuar a entrar nas escolhas de Rúben Amorim.

«O que quero é melhorar a cada treino, dar o máximo, ajudar o clube a conseguir os objetivos. Quanto ao jogar ou não é o míster quem escolhe. Sei que temos um plantel muito forte, com jogadores de qualidade e muito competitivos, por isso cabe-lhe a ele escolher, mas eu vou trabalhar todos os dias muito forte para lhe dar dores de cabeça», afirmou Matheus Nunes em entrevista ao jornal Sporting, apontando os objetivos da equipa para a temporada que está prestes a começar.

«É óbvio que queremos o Sporting lá em cima. O nosso primeiro grande objetivo é passar a eliminatória da Liga Europa, mas é ir jogo após jogo, ganhar todos os jogos e no final fazemos as contas.»

Na entrevista, Matheus Nunes confessou que «esta muito nervoso» na estreia na equipa principal dos leões. «Quando estávamos em casa, em confinamento, não estava à espera que fosse chegar rapidamente à equipa A e depois fui logo titular no primeiro jogo. As coisas acontecem muito rápido no futebol.»

«Esses dez jogos serviram para perceber como é jogar na Liga e adaptar-me ao estilo de jogo do mister, à intensidade, que é muito diferente da Liga Revelação», garantiu, dizendo que o encontro em que esteve «mais tranquilo» foi ftente ao Benfica. «Apesar de o resultado não ter sido o que queríamos, em termos individuais foi aquele em que estive mais relaxado.»

Matheus Nunes não poupou ainda elogios a Rúben Amorim, dizendo: «É um grande treinador, passa muita confiança, deixa-nos tranquilos, passa-nos muita motivação e não tem medo de apostar nos mais jovens.»