Durante o bis de Luis Suárez, que garantiu os três pontos ao Sporting na deslocação a Arouca (2-1), Matheus Reis liderou o pelotão do banco do Sporting que invadiu o relvado. Entre momentos de alguma tensão, o defesa viu o cartão vermelho direto.

Nas redes sociais, o brasileiro de 30 anos deixou uma mensagem: «Vitória na raça, do acreditar e do brilho desta equipa. Contra tudo e contra todos».

Matheus Reis falha, assim, a receção ao Nacional e arrisca estar suspenso também para a visita ao FC Porto. Pelo meio, vai estar disponível para a receção ao AVS, para a Taça de Portugal.