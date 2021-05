Matheus Reis, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, durante as celebrações da conquista do título de campeão nacional:



«Assim que cheguei, sabia da equipa que estava aqui, do momento em que estava e da confiança do Amorim em trazer-me para cá. Não foi fácil, mas conquistámos o nosso objetivo com muita luta. O Amorim é espetacular. É um pai para todos. Quem joga ou não joga, sente-se feliz. O ambiente é bom e isso sente-se em campo.»