A cumprir a segunda temporada no Sporting, depois de uma primeira na qual chegou ao clube apenas a meio da época, Matheus Reis tem-se assumido como habitual titular.

Em entrevista ao UOL Esporte, jogador brasileiro falou sobre o percurso ao serviço dos leões e deixou também rasgados elogios a Ruben Amorim. «Se vale tudo isso [n.d.r.: 30 milhões estipulados na cláusula de rescisão]? Com certeza. Quando ele foi comprado pelo Sporting, falava-se muito que ele não valia o preço que estavam a cobrar. E ele fez valer cada cêntimo e muito mais. Pelo dia a dia, pelo que ele já conquistou aqui, vale, com certeza, cada cêntimo. Acredito que o treinador, na verdade, é o pilar da equipa. Acho que ele tem uma importância tremenda. Os treinadores têm de ser valorizados como os jogadores são. Os que merecem, óbvio. Acho que vai ser cada vez mais normal um clube pagar a cláusula de rescisão de um treinador», disse.

Matheus Reis recordou ainda a adaptação ao Sporting, onde chegou praticamente sem tempo de jogo nas pernas na meia época anterior por ter sido afastado dos treinos do Rio Ave, onde estava desde 2018. O jogador de 26 anos admitiu ter temido pelo futuro durante esse período difícil. «Tinha tudo para temer. Mas, ao mesmo tempo, tinha a consciência tranquila, de que tudo o que tinha acontecido ali não era culpa minha. (...) Tenho a certeza de que eles [responsáveis do Sporting] não trariam um jogador que, da parte do Rio Ave, falaram que eu era, principalmente o presidente.»

Recorde-se que António Silva Campos, presidente do clube de Vila do Conde, anunciou ter instaurado um processo disciplinar ao jogador, alegando que este tinha recusado participar num jogo como forma de protesto numa altura em que decorriam negociações com outro clube para uma possível transferência.

«Tentaram manchar o meu nome. E muito ainda, indo para a imprensa, soltando coisas que não eram verdade. [Mas] As pessoas que realmente importavam sabiam da verdade. E não é à toa que, depois, o Sporting me foi buscar. Porque sabia do meu caráter, sabiam do atleta e do profissional que sou», recordou, admitindo ter sido muito difícil ter ficado parado quase sem meses. «Ficar uma semana parado já faz diferença. Quinze dias muita diferença. Então, se parar para pensar, foi meia temporada parado. Cheguei para um nível muito superior, o nível de exigência do Sporting é enorme, tanto física como a responsabilidade técnica e tática», referiu o jogador que pode atual no lado esquerdo do eixo da defesa ou como lateral-esquerdo.

Ainda na mesma entrevista ao UOL Esporte, Matheus Reis admitiu ter sido abordado pelo FC Porto antes de rumar a Alvalade. «Houve uma abordagem antes de abrir a janela de transferências e ficou mesmo mais na conversa. Não houve nada oficial. Foi mais uma sondagem, para saber de valores e tudo mais. Depois não teve nada de concreto», concluiu.