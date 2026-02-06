Matheus Reis despede-se do Sporting no clássico do Dragão, agendado para a próxima segunda-feira.

Recorde-se que a SAD leonina aceitou um pedido do jogador para rescindir contrato, de forma a poder mudar-se para o CSKA Moscovo: recorde-se que o Sporting está impossibilitado de negociar com o clube russo, que tem como presidente o bilionário Yvgeny Giner, precisamente um dos empresários com os quais não é possível fazer negócios ao abrigo das sanções da União Europeia.

Ora por isso Matheus Reis só poderia mudar-se para a Rússia, onde o espera um contrato milionário, se primeiro rescindisse com o Sporting. O que a SAD leonina aceitou, como forma de reconhecimento pela lealdade do jogador.

O acordo está feito, mas o Sporting só aceitou libertar o jogador depois do clássico frente ao FC Porto, no Dragão. Ora por isso, e apesar de se manter inscrito na Liga dos Campeões (ao contrário de Alisson Santos e St. Juste, por exemplo), Matheus Reis só vai ser opção mais uma vez, na próxima segunda-feira, viajando depois para Moscovo.