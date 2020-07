Retirado de forma abrupta após uma grave lesão no ligamento, contraída num treino, Mathieu deu uma entrevista em que falou dos vários momentos da carreira e sobretudo do Sporting.

Para si, a Taça de Portugal conquistada ao FC Porto no Jamor, foi o troféu mais importante de uma carreira… que conta com uma Liga dos Campeões.

«O jogo contra o FC Porto foi o mais importante da minha carreira. Esse troféu foi o melhor que ganhei», disse ao jornal do Sporting o defesa-central, lembrando os acontecimentos do ano anterior, que culminaram na derrota com o Desp. Aves.

O internacional francês, que representou, entre outros clubes, Barcelona e Valência, diz que a decisão de se retirar foi «definitiva, ainda que o Sporting me tenha perguntado se queria ficar mais um ano», frisando que o Sporting tem «o futuro garantido», tal é a qualidade das camadas jovens.

Sobre a forma como acabou a carreira, Mathieu não escondeu a tristeza de não poder fazê-lo em campo: «Fiquei triste. Fui para o balneário chorar porque, efetivamente, sabia que era o fim.»

O jogador, tímido, como é descrito pelos colegas, revela ainda ter sentido no clube de Alvalade «tudo aquilo que já tinha sentido e a ser muito feliz. Consegui voltar ao nível que estive no Valência», garantindo ainda nunca querer ter ido para o Barcelona, por achar que o seu «nome não estava à altura.»