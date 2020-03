Mattheus Oliveira pertence ao plantel do Sporting mas não disputou qualquer encontro esta temporada e admite regressar ao Brasil.



«Penso em voltar para o futebol brasileiro, o campeonato tem crescido. Tenho um contrato longo com o Sporting, estou adaptado à Europa, mas nunca podemos dizer nunca. Não sei se vai ser agora ou mais para a frente, mas tenho vontade de voltar para o futebol brasileiro», disse, em entrevista à Fox Sports juntamente com o pai Bebeto.



O médio de 25 anos lembrou que foi Jorge Jesus que o contratou para os leões e deixou-lhe rasgados elogios.



«Sou suspeito para falar do mister. É um treinador muito bom a nível mundial e antes do Flamengo já sabia que seria top 3 do mundo. Entende muito bem do jogo, a parte tática e defensiva é surpreendente. Vi isso em poucos treinadores. O Flamengo tem jogado a um nível altíssimo semelhante ao das equipas de topo da Europa. Fizeram um jogo de igual para o igual com o Liverpool. Não me espanta o trabalho que ele tem feito no Brasil, sei que é um excelente treinador», assumiu.



Embora pondere voltar ao país natal, Mattheus Oliveira garantiu que «gosta muito de Portugal» e recordou o percurso em Guimarães em 2018/19.



«O clima é muito bom e a cidade de Lisboa é muito parecida com o Brasil. Na época passada fiz uma das melhores temporadas da carreira, jogando um pouco mais recuado como número 8. O Vitória de Guimarães classificou-se para a Liga Europa ao fim de quatro anos. O campeonato português tem crescido na qualidade técnica e há grandes jogadores portugueses nos maiores campeonatos. Espero que coisas ainda melhores possam vir daqui para a frente», assumiu.



Por último, o jogador dos verde e brancos relatou como é o seu quotidiano na capital portuguesa devido à pandemia de Covid-19.



«Há alguns lugares na Europa em que a situação está mal, como em Itália e Espanha, mas aqui em Portugal está um pouco melhor. Não é uma situação normal, pois todos estão dentro de casa. Os treinos e provas foram cancelados. Estou em casa há três semanas, trancado mesmo. Treino sempre em casa. As escolas pararam e dificilmente vês alguém na rua. É uma situação complicada, mas tenho a certeza que fazendo a nossa parte tudo voltará ao normal», explicou.



A entrevista com Bebeto e Mattheus: