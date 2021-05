Max, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV1, durante as celebrações da conquista do título de campeão 2020/21:



«Estamos todos aqui a lutar por um só objetivo. O objetivo é maior que todos nós. Se o treinador não me mete é porque quem está á dentro, está a fazer um grande trabalho. Quando a equipa precisa, tenho de lá estar.



Adán? Ajudamo-nos mutuamente. Ambos queremos jogar e a competitividade é boa. Felizmente ajudámos o clube com o título de campeão, mas queremos mais.



Futuro? O meu futuro vai ser no Marquês quando sairmos daqui.»