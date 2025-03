Maxi Araújo foi o primeiro jogador a apresentar-se na concentração da seleção do Uruguai, esta terça-feira, para o arranque da preparação para os jogos com a Argentina e Bolívia. Logo à chegada ao aeroporto de Montevideu, o jogador do Sporting abordou a difícil adaptação ao futebol europeu.

«No início custou-me um pouco. Depois comecei a jogar muito mais, a entender melhor o futebol europeu, que se joga com blocos mais baixos, e estou a gostar muito, porque tenho estado a aprender muito. Era algo a que não estava habituado», começou por destacar o ala dos leões.

No Sporting, Maxi Araujo começou por ter um papel secundário, mas foi ganhando peso na equipa de Rui Borges face às muitas lesões no plantel, mas na seleção, Maxi é habitual titular na equipa comandada por Marcelo Bielsa. «É uma felicidade imensa estar com a seleção. Muito feliz por estar de volta e com muito ritmo, graças a Deus. Estamos sempre em contacto com elementos da federação, vemos o que temos de corrigir e pensar no que temos de fazer contra a Argentina», destacou.

O Uruguai está, nesta altura, no segundo lugar da fase de qualificação sul-americana para o Mundial2026, a cinco ponto da Argentina, o adversário da «celeste» num jogo que está marcado para as 23h30 da próxima sexta-feira. «Tive a sorte de jogar no jogo anterior e foi algo incrível. Não consigo explicar a felicidade que sinto por voltar cá. Primeiro há que atacar o encontro de sexta-feira, que é o mais importante. É uma grande oportunidade a jogarmos em casa. E depois pensar no que vai ser um desafio muito duro com a altitude [Bolívia]», comentou.

Uma Argentina que chega a esta fase sem Lionel Messi. «É uma boa notícia, mas queremos sempre jogar contra os melhores. Infelizmente ele não está, mas sabemos que eles têm uma grande seleção», destacou ainda Maxi em declarações aos jornalistas.

Recordamos que, além de Maxi Araújo, Franco Israel também integra a convocatória do Uruguai para estes dois jogos.